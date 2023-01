Allerta Meteo, Codice Giallo, per il nord regione, emessa martedì 17 gennaio dalla Regione Toscana..

Allerte per Mercoledì 18 Gennaio.

Emessa allerta per neve sulle aree montuose, anch’essa di codice giallo.

Prolungate le allerte di codice giallo per rischio mareggiate, vento forte e rischio idrogeologico.

Correnti fredde di origine artica affluiscono verso il nostro territorio, portando instabilità ed un calo delle temperature.

Avremo rovesci sparsi e locali temporali, a tratti accompagnati da grandine di piccole dimensioni. Possibili schiarite sulla costa tra tarda mattinata e parte del pomeriggio.

Quota neve intorno agli 800-900 mt, in possibile discesa fino a 500 mt in caso di precipitazioni più intense (più probabili in Appennino).