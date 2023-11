BARGA – Permane codice giallo per rischio idraulico sul reticolo principale fino alle 20:00, dalle 20:00 di oggi alle 15:00 di domani il codice diventa ARANCIONE, anche per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore il codice giallo in corso fino alle 20:00, diventa ARANCIONE dalle 20:00 di oggi fino alle 11:00 di domani.

Inoltre codice giallo per temporali forti dalle 20.00 di oggi alle 11:00 di domani.

Codice giallo per vento dalle 20:00 di oggi alle 20:00 di domani