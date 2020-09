Allerta meteo arancione per forti temporali e rischio idrogeologico e idraulico su reticolo minore dalle ore 18 di oggi (giovedì 24 settembre) fino alle 3 di domani (venerdì 25 settembre)

Allerta meteo arancione per forti temporali e rischio idrogeologico e idraulico su reticolo minore dalle ore 18 di oggi (giovedì 24 settembre) fino alle 3 di domani (venerdì 25 settembre)

Il Centro funzionale di monitoraggio meteo della Regione Toscana ha emesso un avviso di criticità meteorologica arancione su quasi tutte le province della Toscana. In particolare sulla provincia di Lucca è in corso un allerta gialla per per forti temporali e rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore; dalle ore 18 di oggi (giovedì 24) fino alle ore 3 di domani (venerdì 25 settembre) allerta arancione per forti temporali e rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore.

LE PREVISIONI: Un debole minimo barico fra il Golfo Ligure e il Golfo del Leone favorisce l’ingresso di aria umida sulle regioni tirreniche. La presenza di aria fresca in quota determina condizioni di instabilità atmosferica anche sulla Toscana, più accentuata dalla sera e durante la prossima nottata

PIOGGE: oggi, giovedì, possibilità di rovesci sparsi e temporali sulle zone nord-occidentali della regione; isolati rovesci o temporali dal pomeriggio anche altrove. Dalla sera e per tutta la notte fra giovedì e venerdì, tendenza a peggioramento più diffuso con temporali a partire dai settori nord-occidentali in trasferimento alle zone più interne nel corso della giornata di venerdì. Cumulati medi fra oggi e domani abbondanti sul nord-ovest, significative sul resto della regione; Cumulati massimi puntuali fino a molto elevati sul nord-ovest (in particolare sui rilievi); fino a elevati altrove. Intensità oraria massima fino a molto forte, in particolare sul nord-ovest.

TEMPORALI: oggi, giovedì e domani venerdì, temporali sparsi, anche di forte intensità, più probabili e frequenti durante la notte. Possibili colpi di vento e grandinate.

