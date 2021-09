ALLERTA METEO ARANCIO PER PIOGGE E TEMPORALI DOMANI DOMENICA 19 SETTEMBRE DALLE 6 ALLE 15

Rischi in particolare per il reticolo idraulico minore. Allerta gialla per l’area della Piana

Il Centro Funzionale Regionale (CFR) della Regione Toscana ha emesso un’allerta meteo di colore arancio a causa di abbondanti piogge e forti temporali previsti nella giornata di domani, domenica 19 settembre, nella zona nord della Toscana e quindi anche sulla provincia di Lucca.

L’allerta arancio riguarda, in particolare, il rischio idrogeologico del reticolo idraulico minore e il rischio di forti temporali dalle 6 alle 15 di domani, domenica 19.

Le zone interessate dall’allerta arancio sono quelle a nord della regione: S1, S2, S3, V e corrispondenti, rispettivamente, al bacino del Serchio-Garfagnana-Lima, al bacino del Serchio di Lucca, al Serchio costa, alla Versilia, mentre per la zona A4 (comuni di Capannori, Porcari, Montecarlo e Altopascio) l’allerta è indicata di livello giallo.

Le previsioni meteo del Lamma indicano per domenica rovesci e temporali, più frequenti sulle zone centro settentrionali della regione con cumulati medi significativi ed elevati. Sono inoltre possibili colpi di vento, temporali e grandinate. Sono in rinforzo i venti di Libeccio con raffiche forti sul litorale settentrionale e i crinali appenninici. Il moto ondoso è previsto in aumento fino a mari molto mossi o agitati.

Per ogni ulteriore informazione e per gli aggiornamenti della situazione: www.cfr.toscana.it e