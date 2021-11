ALLERTA METEO ARANCIO PER MAREGGIATE SULLA COSTA TOSCANA

L’allerta arancione è indicata dal CFR per quanto riguarda il territorio della provincia di Lucca per i settori V (Versilia) e S3 (Serchio costa). Dopo le 12 il livello di allerta per rischio mareggiate è declassato a giallo e indicato fino alla mezzanotte di sabato. Per il vento forte l’allerta è di livello giallo per le due zone citate per tutta la giornata di sabato.