EMESSA ALLERTA METEO ARANCIO PER MAREGGIATE SU PARTE DELLA COSTA TOSCANA DALLE 00.00 ALLE 12 DI DOMANI, LUNEDI’ 25 GENNAIO

Il Centro Funzionale Regionale (CFR) della Regione Toscana ha emesso un’allerta meteo di colore arancio per rischio mareggiate sulla costa versiliese e del bacino costiero del Serchio dalle ore 00.00 alle 12.00 di domani, lunedì 25 gennaio 2021.

L’allerta arancione è indicata dal CFR per quanto riguarda il territorio della provincia di Lucca per i settori V (Versilia) e S3 (Serchio costa). Dopo le 12 il livello di allerta per rischio mareggiate è declassato a giallo e indicato fino alle 18 di lunedì. Per il vento forte l’allerta è gialla dalle 00.00 fino alle 12 di domani lunedì.

Le previsioni meteo del Lamma indicano per domani, lunedì, il rinforzo dei venti da ovest, sud-ovest, con forti raffiche su nord Arcipelago e aree costiere centro-settentrionali e zone collinari limitrofe. Moto ondoso in rapido aumento nella notte a nord dell’isola d’Elba fino a mare agitato o molto agitato. Attenuazione del moto ondoso a partire dal pomeriggio di domani, lunedì.

