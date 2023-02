Allergie: all’ospedale di Lucca apre il nuovo ambulatorio diretto dalla dottoressa Petrelli

Lucca, 8 febbraio 2023. Dal prossimo 20 febbraio aprirà l’ambulatorio di allergologia della Piana di Lucca. L’ambulatorio si trova all’ospedale “San Luca” e sarà gestito dalla dottoressa Fiorella Petrelli, laureatasi a Pisa e poi specializzatasi in allergologia ed immunologia clinica all’università di Firenze ed autrice di pubblicazioni in ambito allergologico su diverse riviste scientifiche internazionali.

Il nuovo servizio sarà aperto il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:30 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:30. Nei primi tempi, la dottoressa Petrelli coprirà anche l’ambulatorio di allergologia all’ospedale di Barga, per cui il martedì si alternerà tra Barga e Lucca. Il lunedì ed il mercoledì dalle ore 8 alle ore 14:30 il servizio sarà invece svolto all’ospedale “Versilia”. Verranno eseguite anche le vaccinazioni contro il veleno di api e vespe.

“Le malattie allergiche sono molto comuni nella nostra popolazione – spiega la dottoressa Petrelli – con una prevalenza che si attesta tra il 10 e il 40% secondo i dati dell’Oms. Tra le malattie allergiche più comuni troviamo sicuramente quelle respiratorie, quali rinite ed asma allergica, anche se ultimamente abbiamo assistito ad un aumento delle allergie a farmaci e vaccini. Esistono poi le congiutiviti allergiche, le allergie ad alimenti, al lattice e al veleno degli imenotteri, ovvero degli insetti come le api”.

“Il corretto inquadramento allergologico è fondamentale per la diagnosi e il trattamento delle malattie allergiche – prosegue Petrelli – soprattutto alla luce delle numerose opzioni terapeutiche attualmente disponibili per la cura di queste malattie, come ad esempio l’immunoterapia specifica per le malattie allergiche respiratorie e i farmaci biologici disponibili per le forme refrattarie di asma, dermatite atopica ed orticaria cronica. Inoltre, comprendere la causa di una sospetta reazione allergica è fondamentale per prevenire successive possibili reazioni gravi, come l’anafilassi. Nella nostra popolazione la richiesta di visite allergologiche è senza dubbio molto presente e l’apertura dell’ambulatorio consentirà di andare incontro ad un bisogno di salute di un vasto bacino di utenti come quello della Piana di Lucca”.