Alleanza Verdi Sinistra per la Provincia di Lucca

Le previsioni della vigilia sono hanno trovato conferma: ha vinto la destra. Attendiamo ancora l’ufficializzazione degli eletti dai collegi plurinominali, ma quello che emerge è che la Provincia di Lucca è uno dei territori della Toscana in cui la vittoria della destra è stata più schiacciante, tuttavia in questo contesto poco favorevole, come Alleanza Verdi Sinistra abbiamo raccolto percentuali significative, 4,4% e 4,1% a Camera e Senato rispettivamente, guidate dagli ottimi risultati ottenuti nei comuni di Lucca e Viareggio (5,4% e 5,6% alla Camera, rispettivamente).

Crediamo comunque che il centrosinistra debba assumersi le responsabilità della sconfitta, scaturita dalla mancata aggregazione del campo largo a causa dei veti incrociati di PD e Movimento 5 Stelle, ma anche fare autocritica ad esempio sul processo di selezione delle candidature, che in alcuni casi si sono rivelate inadeguate.

Intanto, come Alleanza Verdi Sinistra torniamo in Parlamento con una carica rinnovata, nel ruolo di opposizione che svolgeremo in modo serio e puntuale, e faremo il massimo per rappresentare degnamente le istanze dei territori, tra cui quello lucchese, che il nostro DNA ecologista e solidale ci impone di ascoltare e tenere in gran conto.