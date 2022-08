Alle prime luci dell’alba di oggi la Polizia di Stato ha tratto in arresto due persone

Alle prime luci dell’alba di oggi la Polizia di Stato ha tratto in arresto due persone in esecuzione dell’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP, ed eseguito nr 8 perquisizioni domiciliari e personali a carico di 6 sinti e 2 italiani abitanti a Lucca.

L’attività investigativa ha avuto inizio nel settembre 2021 quando il personale della Squadra Mobile, nel porre in essere un’attività info-investigativa volta alla repressione dei reati predatori ha effettuato un capillare controllo dei compro oro accertando che un insospettabile lucchese portava, con frequenza settimanale, dell’oro da vendere.

Essendo sospetta la provenienza, l’oro è stato sequestrato a carico dei compro oro ed, effettuate le dovute verifiche, è emerso che si trattava di oggetti trafugati durante furti in appartamento, pertanto è stato sequestrato.

L’ attività tecnico-investigativa, quindi, ha permesso di individuare un sodalizio di sinti dediti ai furti in appartamento in Lucca, San Giuliano Terme (PI), Capannori ed addirittura in Svizzera. In questa nazione organizzavano dei viaggi finalizzati a commettere furti in appartamento. In particolare 11.11.2021 si recavano a Chur (Svizzera) a bordo di una autovettura, ivi giunti prendevano di mira un appartamento accedendovi dopo aver forzato un infisso ed asportavano svariati oggetti preziosi tra cui un orologio Omega e 4 orecchini con diamanti. In tale circostanze le autorità svizzere venivano allertate da questa Squadra Mobile, attraverso i canali istituzionali, e riuscivano a fermare ed arrestare 3 dei coinvolti dalle attività odierna, facenti parte del gruppo, con la refurtiva, prima che rientrassero in Italia

Nell’attività di stamattina, la Squadra Mobile, coadiuvata dal Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari G.D, classe 99 e L.I, classe 97; mentre nel corso delle perquisizioni, oltre a rinvenire un casco utilizzato dagli stessi nel corso dei furti, a carico di R.I. classe 2000, veniva rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente tipo hascisch pari a grammi 78,6 suddivisa in 75 dosi già confezionati e un bilancino di precisione. Pertanto quest’ultimo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e verrà giudicato stamattina con rito direttissimo.