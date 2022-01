Nel ghetto di Terezin, a circa 60 chilometri da Praga, il 23 giugno 1944 arrivarono alcuni ispettori della Croce Rossa internazionale per verificare direttamente le condizioni di vita delle persone deportate.

Quello che videro fu una grande messa in scena, preparata a lungo dai nazisti con l’inconsapevole collaborazione dei prigionieri, convinti dalla promessa di avere salva la vita in cambio: non sarà così, saranno tutti condotti nel campo di sterminio di Auschwitz.