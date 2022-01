all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari arriva il grande teatro di prosa

Per la prima volta all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari arriva il grande teatro di prosa grazie alla convenzione firmata con Fondazione Toscana Spettacolo, che porterà al teatro quattro titoli dal 30 gennaio all’1 aprile.

Si parte il 30 gennaio con un classico tratto dal romanzo di Vasco Pratolini, “Le ragazze di San Frediano”. Protagoniste Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Rondini, tre nomi di primo piano della commedia toscana e italiana. Prevendita all’auditorium venerdì 28 e sabato 29 gennaio dalle 17 alle 19.

C’è Marisa Laurito, l’attrice napoletana di recente protagonista anche nella fiction dedicata ai fratelli De Filippo, nell’appuntamento di sabato 19 febbraio: “Persone naturali e strafottenti” di Giuseppe Patroni Griffi. Con la Laurito nella produzione Altra Scena per la regia di Giancarlo Nicoletti anche lo stesso Nicoletti, Guglielmo Boggi e Livio Beshir.

Il 5 marzo il terzo appuntamento con “La parrucca”, tratto da due racconti di Natalia Ginzburg, con Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta e la regia di Antonio Zavatteri.

A chiudere la stagione di prosa al Cavanis l’1 aprile un classico titolo di Luigi Pirandello: “L’uomo, la bestia e la virtù” con protagonisti Giorgio Colangeli e Pietro De Silva.

I biglietti si possono orenotare scrivendo a fitalucca@gmail.com e acquistare direttamente all’auditorium la sera stessa degli spettacoli. Il prezzo del biglietto intero è di 15 euro. Hanno diritto al biglietto ridotto a 12 euro le persone con più di 65 anni di età e i possessori della carta dello Spettatore Fts.

Biglietti ridotti ulteriormente a 8 euro per studenti universitari possessori della carta ‘Studente della Toscana’ e under 35 biglietto futuro in collaborazione con Unicoop Firenze.