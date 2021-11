Sarà battuta ad un’asta online il 20 novembre 2021 la tavola speciale esposta nella Sala del San Leone in occasione della mostra “Portraits: Surf Legend” promossa dal Comune di Pietrasanta e dal Nimbus Surfing Club. Il ricavato dell’asta sarà devoluto per la ricerca contro il cancro.

Si tratta di uno shape esclusivo, una tavola 8 piedi tributo a Greg Noll (scomparso lo scorso 28 giugno) plasmata dalle sapienti mani di Riccardo Lapasin, meglio conosciuto come il fondatore di Costa Ovest surfboard shaper dal 1981. Questo gioiello è stato valorizzato dalle sapienti pennellate di Vincenzo Ganadu che lo ha dipinto completamente accrescendo il fascino di questa tavola esclusiva.

L’asta si svolgerà sulla piattaforma Ebay e il link per partecipare sarà attivo dal 20 fino al 30 novembre 2021. Per accedere all’asta basterà essere registrati sul noto sito Ebay e accedere col proprio account, per poter effettuare poi la propria offerta. L’obiettivo dell’asta è quello di raccogliere fondi da devolvere interamente ad enti e associazioni per aiutare i malati di cancro.

Per informazioni sui prossimi eventi vai su www.comune.pietrasanta.lu.it, gruppo Facebook “Pietrasanta Eventi, Instagram “Pietrasanta Eventi” oppure iscriviti al servizio di messaggistica WhatsApp al numero di telefono 366 699 3039 inviando un messaggio con il seguente testo: “Attiva iscrizione – Nome e cognome – Città di residenza” (esempio: Attiva iscrizione Mario Rossi Pietrasanta).