Allarme Ue: famosi cioccolatini al brandy contaminati da salmonella.

Lo segnala oggi l’Ufficio federale della sicurezza alimentare tedesco. Nei cioccolatini ripieni di liquore “CARACTERE” è stata accertata la presenza di bacilli di salmonella. I cioccolatini sono venduti anche su portali di shopping online in lingua italiana in particolare Amazon e eBay

“Non possono essere esclusi rischi per la salute”, ha comunicato oggi l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria tedesco, raccomandando di non consumare il prodotto, che è stato nel frattempo già stato ritirato dal mercato.

I cioccolatini, venduti in confezioni da 200 gr, si presentano sotto forma di chicchi ripieni di brandy. I batteri possono provocare problemi intestinali: entro le 6-72 ore causano dolori al ventre accompagnati da febbre, vomito e dissenteria. Alle persone che avessero già consumato questi prodotti e presentassero tali sintomi si consiglia di consultare il medico di famiglia. In Italia le confezioni sono vendute nei negozi di dolciumi e particolarmente su internet tra i vari negozi online, tanto italiani quanto stranieri, in particolare Amazon e eBay. L’allerta è stata lanciata dalla Germania attraverso il Sistema rapido di allerta europeo alimenti (RASFF) riportata dal portale del governo tedesco su Lebensmittelwarnung.de. In Italia il provvedimento di ritiro del prodotto non è stato ancora pubblicato sul portale dedicato alle allerte alimentari del Ministero della salute. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” rilanciando l’allerta riportata dal portale del governo tedesco su Lebensmittelwarnung.de, invita i consumatori a prestare la massima attenzione astenendosi dall’acquisto del prodotto interessato dalla contaminazione.

Lecce, 26 febbraio 2020 Giovanni D’AGATA