ALLARME DI DONDOLINI (FDI) AI COMUNI DI VIAREGGIO E CAMAIORE “LE NUTRIE STANNO DISTRUGGENDO GLI ARGINI DELLA FOSSA DELL’ABATE”

“Le nutrie stanno distruggendo gli argini della Fossa dell’Abate”.

Il consigliere comunale FdI, Marco Dondolini, lancia un appello congiunto ad entrambi i territorio confinanti, cioè all’amministrazione comunale di Viareggio ma anche di Camaiore.

“Il rischio crollo è concreto _ evidenzia _ e infatti nei giorni scorsi ho effettuato un sopralluogo dal quale è emersa una situazione già in preoccupante stato di avanzamento, così come sta accadendo in altre città d’Italia. Gli argini si trovano in una situazione di forte ‘debolezza’ su entrambi i lati ed è necessario intervenire urgentemente per il consolidamento degli stessi. La presenza delle nutrie costituisce un’emergenza che diventa più impellente giorno dopo giorno: la diffusione di questi animali crea consistenti problemi dato che i roditori scavano proprio dentro gli argini le proprie tane. Tra l’altro la scarsità di precipitazioni in questo senso è quasi una benedizione, visto che il mancato innalzamento dei livelli delle acque nei canali fa sì che non si verifichino i possibili problemi legati alle tane dei roditori. Ma non possiamo certo confidare nel meteo per rinviare la soluzione ad uno stato di cose sempre più precario, oltre che a un biglietto da visita di ingresso della città davvero poco decoroso”