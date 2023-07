All’Anpana l’incarico per il recupero e il soccorso dei volatili adulti e feriti sul territorio

L’assessore Consani:”Una integrazione fortemente voluta, che farà la differenza per il benessere e la sicurezza di storni, piccioni adulti e gabbiani reali”

La sezione di Lucca dell’Anpana si occuperà d’ora in poi anche del recupero dei volatili adulti e feriti sul territorio. E’ infatti in programma per i prossimi giorni la firma di una nuova convenzione che andrà ad integrare quella già esistente, che incaricava l’associazione del recupero di uccellini appena nati, covate e piccoli selvatici abbandonati e ritrovati sul territorio comunale, sulla base delle disposizioni fornite dalla Regione Toscana in materia.

Una integrazione fortemente voluta dall’assessore all’ambiente e alle politiche animali, Cristina Consani:”La competenza e la passione dei volontari di Anpana sarà di fondamentale supporto per colmare una lacuna che vedeva i volatili adulti e feriti non tutelati sul nostro territorio – ha commentato – Ci siamo adoperati affinché la convenzione con Anpana fosse quindi integrata e siamo certi che questa collaborazione rappresenterà un vero valore aggiunto ed un miglioramento per i soccorsi a storni, piccioni adulti e gabbiani reali”.

E questo pomeriggio (martedì 18 luglio) in Piazza dei Cocomeri è avvenuto il primo recupero di un piccione adulto, ferito sul dorso. Il volatile sarà ora visitato e curato presso un centro specializzato e poi rimesso in libertà.

Da oggi, quindi, chi trova volatili adulti e feriti sul territorio del comune di Lucca, può contattare direttamente il numero attivo h24 di Anpana Lucca: 366 2780347. Entro le 24 ore successive al ritrovamento, i volontari, addestrati e muniti di tutte le attrezzature e mezzi idonei, effettueranno il recupero e l’eventuale trasferimento degli animali presso un centro specializzato.

