Allagamenti e disagi in Versilia: evacuata una famiglia a Pozzi

VERSILIA – Disagi e danni limitati in Versilia in un sabato di allerta meteo arancione per piogge e temporali ( e giallo per vento e mareggiate). SI sono verificati allagamenti diffusi a casua del maltempo. A Viareggio chiusa l’uscita della superstrada Viareggio sud e il viale dei Tigli.

A Seravezza il maltempo ha causato il parziale crollo del tetto di un’abitazione a Pozzi ed una famiglia è stata evacuata. Non si registrano feriti, ma dopo la ricognizione dei Vigili del fuoco il sindaco ha disposto l’inagibilità dell’edificio. I cinque occupanti, due adulti e tre minori, sono stati presi in carico dalla Protezione civile comunale e alloggiati in via d’urgenza presso un hotel della zona.

Dati del Consorzio di Bonifica alla mano, i livelli di acqua scaricata sul territorio hanno superato i 100 millimetri nelle 12 ore. Situazione più critica a Camaiore,

dove si registra un allagamento sulla via Sarzanese ed è stata interrotta per uno smottamento la strada per la frazione di Torcigliano. Isolata la frazione di Fibbialla a causa di due smottamenti su cui è già stato attivato intervento.

Allagamenti diffusi si sono registrati a Quiesa e Bozzano, dove la rete dei canali minori non ha retto alla piena. La Gora di Stiava ha esondato a Montramito e anche la Farabola. Necessario l’intervento delle squadre della bonifica. Il livello del Lago di Massaciuccoli è salito in poche ore da 15 a 20 centimetri, rendendo necessario l’accensione dell’idrovora della Bufalina.

La tregua del maltempo in serata ha concesso di smaltire le acque piovute e al mare con il mare che si è abbassato e adesso riceve.

