Allagamenti, alberi abbattuti e black out, notte difficile da Lucca alla Versilia

PROVINCIA DI LUCCA – E’ stata una notte di paura in tutta la Provincia, dalla Versilia alla Piana di Lucca fino alla Valle del Serchio per il maltempo che si è abbattuto violentemente sul territorio.

Diversi disagi e numerosi gli interventi dei vigili del fuoco soprattutto in Versilia dove si sono verificati diversi allagamenti in alcune strade e black out momentanei alla rete elettrica. A Segromigno in Monte, nel comune di Capannori si è verificato un incendio causato da un fulmine che ha colpito un albero. Gli abitanti della zona hanno dovuto richiede l’intervento dei vigili del fuoco che hanno subito domato le fiamme.

A Pietrasanta si è allagato un sottopasso, ma la situazione si è presto risolta. In Lucchesia e in Versilia gli interventi si sono concentrati soprattutto sulla rimozione dal manto stradale di decine di alberi abbattuti dalla violenza del temporale. Sotto controllo la situazione del Rio Leccio a Porcari, che è rimasto entro i livelli di guardia.