Alla vigilia di lucchese pro patria parla mister Lopez

“In piena emergenza andiamo ad affrontare una delle squadre più in forma del girone, che non perde da dieci partite, e dovremo dare l’anima per ottenere un risultato positivo, tornando così a muovere la classifica. Purtroppo abbiamo saputo che non potremo contare su Marcheggiani e Caccetta per qualche settimana, a causa degli infortuni che hanno recentemente riportato, e la lista degli indisponibili è veramente lunga per una squadra che si sta giocando la salvezza con ogni sua forza. Tuttavia metteremo sul campo tutte le energie e l’attenzione per ostacolare una squadra che fin dalle prime giornate si sta dimostrando solida e compatta, con un’organizzazione di gioco ben definita e con una difesa che, numeri alla mano, è la più forte del campionato”.