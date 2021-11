Alla vigilia di Lucchese Montevarchi parla mister Pagliuca

“E’ stata una settimana intensa, in cui i ragazzi come sempre si sono allenati ad un ritmo altissimo, mettendomi in difficoltà nelle scelte. La fortuna più grande per un allenatore è proprio quella di avere a disposizione un gruppo così, dove sai di poter contare su tutti.

I ragazzi hanno a cuore la maglia che indossano e lo dimostrano ogni giorno. La rabbia per la beffa di lunedì è stata trasformata in energia e slancio positivo.

Purtroppo, facendo un rapido calcolo, gli errori arbitrali ci sono già costati almeno 3/4 punti dall’inizio del campionato e per una squadra che dovrà lottare fino all’ultima giornata per il proprio obiettivo non sono affatto pochi.