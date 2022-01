Il nostro girone è molto equilibrato ed ogni partita è una battaglia. Abbiamo ormai capito che, soprattutto in questo girone di ritorno, le occasioni per segnare le dobbiamo sfruttare nel modo giusto, con la giusta cattiveria e determinazione, così come diventa determinante l’ultimo passaggio prima della conclusione. Con questa consapevolezza andiamo ad affrontare l’Ancona, una squadra in salute, in una partita in cui ritmo intensità ed attenzioni saranno per noi qualità fondamentali.