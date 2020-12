Alla vigilia di Livorno – Lucchese parla mister Giovanni Lopez:

“Abbiamo lavorato bene e con il consueto impegno questa settimana. La vittoria di domenica scorsa ha in parte ripagato i grandi sacrifici ed il lavoro che questi ragazzi tra mille difficoltà stanno portando avanti ed è tornato un certo entusiasmo. Gli assenti sono ancora molti e questo per noi è un problema: i giocatori che stanno veramente bene sono pochi e dovremo compensare alla non perfetta condizione fisica con grande lucidità ed attenzione tattica”.