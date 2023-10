Alla Scuola Sinfonia il 15° Cluster Music Festival.

Stasera, venerdì 20 ottobre, alle ore 21 inizia nell’auditorium della Scuola Sinfonia il 15° Cluster Music Festival. Alla ribalta un musicista geniale che per la prima volta si esibisce a Lucca, il pianista Sir Louis Siciliano, candidato ai Grammy per il suo album “Ancient Music Truth”. Nel concerto lucchese sarà accompagnato da uno dei più grandi percussionisti italiani, Giovanni Imparato. I due creeranno anche un suggestivo sottofondo musicale a due letture del drammaturgo Pier Luigi Berdondini, il quale presenterà un nuovo strumento da lui inventato, il monocordo moderno. Inoltre, il pianista lucchese Giovanni Passalia interpreterà in prima esecuzione assoluta il brano del compositore lucchese Guido Masini, Playing e renderà omaggio alla figura di Gaetano Giani Luporini eseguendo Jazzando. La serata sarà coordinata dal musicologo Renzo Cresti. Ingresso libero.