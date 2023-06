Alla scuola primaria di San Michele di Moriano e alla primaria di San Cassiano a Vico sono iniziati i primi due cantieri estivi

Interventi a tetti, pavimenti, facciate e recinzioni degli edifici scolastici del territorio. Lavori per migliorare l’efficienza degli edifici e sostituzione di molti bagni alla turca.

Chiuse le scuole per le vacanze estive, si aprono sul territorio i cantieri per gli interventi di manutenzione e miglioramento degli edifici scolastici, che serviranno a effettuare tutti quei lavori che non è possibile eseguire durante l’anno scolastico, con la presenza degli studenti, dei docenti e del personale non docente. Il primo, grande cantiere a partire, è stato quello alla scuola primaria di San Michele di Moriano, dove per un costo di 250.000 euro, si dovrà rifare il tetto e isolare il sottotetto dal punto di vista termico, in modo da aumentare l’efficienza dell’edificio. Saranno inoltre rifatte le facciate, i marciapiedi e tutta la recinzione esterna.

In questi stessi giorni sono iniziati anche gli interventi di manutenzione alla scuola primaria Piaggia di San Cassiano a Vico, dove si stanno riparando alcuni infissi dalle infiltrazioni, si stanno imbiancando le aule e l’ingresso e si stanno sostituendo 3 bagni alla turca. In corso anche tutta una serie di interventi alla primaria Giusti e all’asilo nido Scoiattolo.

“Quello della sistemazione dei servizi igienici nelle scuole – spiega l’assessore all’edilizia scolastica Simona Testaferrata – è un percorso programmatico e progressivo: in particolare questa estate andremo a smantellare in molte scuole i bagni alla turca, sostituendoli con altrettanti wc”.

Dopo questi primi cantieri, sarà luglio il mese in cui sarà avviata la maggior parte dei lavori negli edifici scolastici: alla scuola primaria Nieri si rifaranno i pavimenti delle aule per un importo di oltre 86.000 euro, alla secondaria Buonarroti di Ponte a Moriano si sistemerà la pavimentazione della palestra. Lo stesso intervento è previsto anche alla palestra della scuola primaria Martini di San Marco e a quella della scuola di Santa Maria a Colle. Il complesso scuola primaria Pascoli e infanzia Giardino, in centro storico, sarà interessato da un intervento strutturale e da un intervento di adeguamento alle normative antincendio (400.000 euro), come anche la scuola primaria di Nave (oltre 40.000 euro) e la scuola Da Vinci di San Concordio. Alla scuola primaria Alighieri verrà effettuato un lavoro per il miglioramento igienico sanitario: in uno spazio della scuola verranno inseriti tunnel solari e una macchina di ricambio dell’aria, così da poterla utilizzare come laboratorio; verrà inoltre consolidata una parte del tetto (99.000 euro). Intervento anche al tetto della scuola primaria di Sorbano e alla primaria di Sant’Alessio partiranno invece i lavori di adeguamento per l’apertura della nuova sezione (circa 18.0000 euro). Alla scuola di Saltocchio sarà sostituita la caldaia, come anche alla Da Vinci. Sarà rifatto anche l’impianto di distribuzione dell’impianto di riscaldamento della scuola Giusti di Sant’Anna.