ALLA SCOPERTA DI PALAZZO MEDICEO

Visita gratuita il 12 giugno alle ore 17.30

PRIMO APPUNTAMENTO CON LE VISITE DI “OFFICINA MIRABILIS”

SERAVEZZA – Palazzo Mediceo a misura delle famiglie, per una visita guidata che ne faccia conoscere i segreti. È quanto in programma domenica 12 giugno alle ore 17.30, nell’ambito del progetto “Officina Mirabilis – Visite e laboratori nelle ville e giardini medicei”, che consentirà a un massimo di 25 partecipanti di conoscere a fondo Palazzo Mediceo, attraverso, storia, segreti e curiosità di questo imponente edificio nel 2013 riconosciuto come Patrimonio Unesco.

La visita è gratuita ma è necessaria la prenotazione al n. 349 1803349.

Si tratta del primo di una serie di interessanti appuntamenti, in programma sino a settembre, alla scoperta della famiglia Medici attraverso la conoscenza dei diversi aspetti di vita del periodo.