ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI DI PALAZZO MEDICEO

Appuntamento domani (venerdì) alle ore 21.15

UNA VISITA A MISURA DI FAMIGLIA

SERAVEZZA – Una nuova opportunità per andare alla scoperta di Palazzo Mediceo, attraverso informazioni sulla sua storia e curiosità. È quanto in programma domani (26 agosto) alle ore 21.15, grazie a una visita guidata pensata per tutta la famiglia, che permetterà di conoscere i segreti di questo edificio, nel 2013 dichiarato patrimonio Unesco.

La visita è gratuita, aperta a un massimo di 25 partecipanti, e richiede la prenotazione al numero 349 1803349.

L’iniziativa rientra nel programma “Officina Mirabilis” promosso dalla Regione Toscana per favorire la conoscenza delle ville e dei giardini medicei.