Alla presenza del Sindaco Pardini, premi per i lavoratori storici del Gruppo Giannecchini

Da oltre 25 anni, con impegno e passione, operano per le aziende che lo costituiscono

Lucca, 22 dicembre 2022. Una cerimonia per premiare l’impegno, la passione e la dedizione di venti figure, tra dipendenti e soci, che, da oltre venticinque anni, lavorano per le aziende del Gruppo Giannecchini. È quella che si è tenuta ieri (22 dicembre 2022) nella sede di San Filippo: un momento speciale per riconoscere ufficialmente l’indispensabile e proficuo contributo apportato, dagli storici lavoratori, alle realtà che costituiscono il Gruppo.

Sebbene il loro ausilio nelle attività, sia da sempre stato apprezzato, si è ritenuto opportuno valorizzare l’attenzione e la cura con cui diligentemente hanno saputo compiere il loro lavoro, attraverso un incontro che rendesse loro pubblicamente merito del servizio svolto in tutti questi anni.

A ufficializzare la natura importante del momento, anche la presenza del sindaco Mario Pardini che, nell’occasione, ha voluto porgere a tutti i presenti gli auguri istituzionali e personali per un sereno Natale e un felice anno. Con la sua visita, il sindaco ha confermato il valore che, ciascun lavoratore, riveste all’interno dell’azienda e il ruolo importante che, imprese come quelle del Gruppo Giannecchini, in continua espansione, svolgono nel panorama lucchese.

È stato proprio il sindaco, insieme all’amministratore delegato del Gruppo, Nicola Giannecchini, a consegnare il riconoscimento a sette dipendenti delle aziende del Gruppo: Franca Isola per il Consorzio Viping; Sabrina Giannoni per Area Paghe, Loredana Verdigi e Adriana Pera per la Viping srl.; Daniela Rindi e Alessandro Fabbri per la A.i.p.a. srl; Silvia Quilici per la Del Monte Ristorazione srl.

Successivamente, Franca Isola, presidente della Cooperativa sociale La Luce, partner del Gruppo Giannecchini, ha premiato tredici socie: Katia Barni, Marzia Davini, Sabrina Gianni, Linda Micheletti, Alessandra Vannucchi, Tiziana Tenucci, Patrizia Bertocchini, Marinella Scannerini, Simona Landi, Valeria Mennucci, Arianna Ridolfi, Marzia Betti, Arianna Lapini.

Un momento di grande coinvolgimento ed emozione che è culminato nei ringraziamenti che Nicola Giannecchini ha rivolto ai premiati e, in generale, a tutta la rete di persone che fanno parte della realtà imprenditoriale di cui è a capo.

“Sono davvero felice e orgoglioso di poter consegnare questo premio ai ‘lavoratori storici’ – ha affermato Nicola Giannecchini – Tengo a esprimere la mia gratitudine per la fiducia che hanno accordato al Gruppo Giannecchini in tutti questi anni, per averne rappresentato al meglio i valori, per aver contribuito a creare un duraturo clima positivo all’interno dell’ambiente di lavoro e per aver svolto quotidianamente tutte quelle attività che hanno avuto un peso fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi e nello sviluppo delle varie aziende. Sono consapevole del grande percorso fatto in tutti questi anni, anche e soprattutto, grazie a queste figure: perché il cuore pulsante di questo sistema sono proprio le risorse umane, nel vero senso del termine, la preziosa ricchezza che costituiscono le persone, senza le quali, niente di tutto ciò sarebbe possibile. Sapere che, ben venti di loro, da oltre venticinque anni, hanno scelto di far parte di questa squadra, significa molto me e per il Gruppo Giannecchini che ha tra le priorità, quella di investire sulle persone e sul sapere di cui sono portatrici”.

In allegato foto: da sin. Sindaco Pardini, Franca Isola, Nicola Giannecchini