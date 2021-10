ALLA MISERICORDIA DI CAPANNORI – INIZIANO I CORSI PER SOCCORRITORI

Siamo giunti agli ultimi mesi dell’anno e noi vogliamo concluderlo nel migliore dei modi.

Il fulcro portante della nostra realtà, è costituito dai volontari: persone che lavorano o che studiano, prese da tanti impegni quotidiani, che decidono di dedicare una parte del loro tempo per aiutare.

Questa pandemia ci ha fatto riscoprire le piccole cose che prima davamo per scontate. Tante persone hanno avuto bisogno di aiuto, di una mano e noi ci siamo reinventati per poter rispondere alle varie esigenze della comunità. Questo può essere il tuo momento, insieme possiamo fare la differenza.

Se vuoi scoprire la nostra realtà o se vuoi aiutare il prossimo, iscriviti al nostro corso che inizierà il 22 novembre. Troverai i nostri formatori preparati per accoglierti nel nostro mondo.

Sicuramente ti sarà capitato di chiederti quale organizzazione e preparazione c’è dietro in ambulanza che corre per salvare una vota: questo è il momento giusto per scoprirlo!