Alla Jam Academy di Lucca l’open day dei corsi di Alta Formazione

in Production e Performance

Alta Formazione: all’Istituto musicale Jam Academy di Lucca (https://www.centromusicajam. it) un incontro open day di orientamento universitario aperto a tutti per conoscere i percorsi di studio Bachelor of Arts in Music Production e Performance per l’anno accademico 2023-2024.

L’iscrizione ai corsi Bachelor of Arts offre l’opportunità di: ottenere un titolo universitario di I ciclo riconosciuto in più di 100 paesi in tutto il mondo; avere un titolo internazionale che può facilitare la carriera musicale all’estero; borse di studio JAM a copertura di parte del costo del corso; partecipazione al progetto ERASMUS+. Work experience di 3 mesi tutto pagato; accesso diretto ai Master di discipline affini come il Master MAI (Musica Applicata all’Immagine) del Conservatorio Boccherini; partecipazione al progetto Jam Job Placement (lavora con i professionisti); acquisizione di conoscenze nell’ambito del Marketing Musicale e dell’auto-promozione.

I corsi Bachelor of Art in Music Production e Performance alla Jam Academy Lucca rappresentano una scelta per studenti provenienti da tutta Italia. Ogni anno, numerosi giovani talenti scelgono Jam per la loro formazione musicale. Grazie a programmi accademici completi e all’avanguardia, gli studenti acquisiscono competenze che abbracciano un’ampia gamma di aspetti cruciali nell’industria musicale. Dalle basi di teoria musicale alle tecniche avanzate di produzione audio e al marketing musicale, i corsi preparano gli studenti per le sfide che il mercato richiede. Questo si riflette in un tasso di job placement molto elevato per i laureati.

L’incontro si terrà martedì 19 settembre 2023 alle 17 in presenza e in modalità on line e avrà la durata di circa 2 ore. Durante l’incontro verranno affrontati i temi relativi al titolo di studio, alla validità e alla spendibilità dello stesso, alla modalità di accesso, all’iscrizione e al Regolamento Accademico, senza trascurare il piano degli studi e il dettaglio dei programmi di tutte le materie, così come gli aspetti relativi alle tasse e alle modalità di pagamento. Spazio infine al job placement e agli sbocchi occupazionali. Questa la pagina web dedicata all’evento: https://www.centromusicajam. it/open-day-per-i-corsi- bachelor-in-music-production- e-performance-mar-19- settembre-ore-17-00/

Contatti: Jam Academy Lucca: Facebook: @scuolajam, 0583 957566, info@jamacademy.it, https://www.centromusicajam. it.