alla Fondazione Ricci di Barga – la mostra storiografica di Caterina Salvi, Cristiana Ricci e Sara Moscardini

“Lungo la sponda del mio dolce fiume” (G. Pascoli)

Apre sabato 29 luglio alle 18 alla Fondazione Ricci di Barga – la mostra storiografica di Caterina Salvi, Cristiana Ricci e Sara Moscardini

“La CORSONNA. Immagini e storie lungo la Corsonna”

Ingresso libero e subito un evento culturale legato allo Yoga e all’acqua

Barga, 27 luglio 2023 – “Lungo la sponda del mio dolce fiume”, scriveva Giovanni Pascoli, e quella frase ben si adatta anche al torrente Corsonna, “il fiume di Barga”, al quale la Fondazione Ricci ETS, nella sua sede in via Roma, 20, e l’Istituto Storico Lucchese sezione di Barga dedicano la mostra storiografica a ingresso libero “Lungo la sponda del mio dolce fiume CORSONNA. Immagini e storie lungo la Corsonna”, protagonisti gli scatti della fotografa Caterina Salvi e le informazioni storiche e cartografiche di Sara Moscardini, direttrice dell’Istituto Storico Lucchese sezione di Barga, e da Cristiana Ricci, presidente della Fondazione Ricci, che apre sabato 29 luglio alle 18.

“È un lavoro di lunga ricerca, sfociato nella realizzazione di questa esposizione – scrivono le curatrici -: una riflessione multidisciplinare attorno al paesaggio, al territorio, al suo patrimonio materiale e immateriale. Tra i suoni ovattati del lento mormorio dell’acqua è ritratto il torrente Corsonna come portatore di storie: un vero ‘Cantastorie’ in cui il suono del suo scorrere si fa parola. Inizia così il viaggio multimediale e poetico lungo le rive del Corsonna, che si rivela come un sito di memorie rivelando i profondi legami esistenti tra l’uomo e l’ambiente, tra il paesaggio e le attività”.

Un centinaio tra opere pittoriche, sculture, documenti archivistici, fotografie sono suddivise in 4 sezioni che raccontano questo torrente, attendono il pubblico insieme a un fitto evento di iniziative sul territorio, realizzata insieme dalla Fondazione Ricci e dall’Istituto Storico Lucchese sezione di Barga grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e di Pinelli Assicurazione, con il patrocinio del Comune di Barga, della Provincia di Lucca e della Fondazione Giovanni Pascoli.

Il primo evento collaterale è domenica 30 luglio alle 18: “Om Dum Durgayey Namah. Yoga dell’acqua” a cura di Alessia Biagiotti, con accompagnamento musicale di Philippe Franchini. Si tratta di una lezione aperta a tutti, dedicata all’elemento acqua ed al Chakra Swadistana in cui risiede, luogo dove nascono il nostro istinto materno, la nostra creatività, la nostra vitalità, la nostra capacità di adattamento e soprattutto la nostra capacità di lasciare scorrere, lasciare andare, in modo da poterci rinnovare continuamente.

Le sezioni della mostra: “Un Viaggio nel tempo lungo la Corsonna”, mostra storiografica a cura di Sara Moscardini e Cristiana Ricci con immagini cartografiche (mappe e disegni) della Corsonna e del territorio attraverso una ricerca archivistica dal secolo XVI al XIX; “La Corsonna come Cantastorie: racconti, aneddoti e immagini legati alla vita in Val di Corsonna”, a cura di Sara Moscardini e Caterina Salvi con un racconto audiovisivo attraverso foto e immagini d’epoca, articoli di giornali, e interviste ci racconterà di una Corsonna ancora viva nella memoria dei nostri anziani messa a confronto con la generazione contemporanea; “La Corsonna attraverso gli occhi della pittura, della grafica e della scultura” nelle opere degli artisti Adolfo Balduini, Peter Byatt, Helen Bellany, Bruno Cordati, Persio Da Prato, Leo Gonnella, Keane, Nicholas S. Kraczyna, Giorgia Madiai, Luigi Paolini, Marco Poma, Umberto Vittorini; “River rêveries”, a cura di Caterina Salvi Westbrooke: una mostra che raccoglie fotografie e video installazioni dove il fiume si ferma e ci lascia entrare nella sua magia attraverso immagini, suoni e odori. Una mostra che racconta, incanta e inquieta.

Ecco il programma delle attività durante i tre mesi di mostra (che termina domenica 15 ottobre 2023), con visite, incontri e attività per bambini, ragazzi, giovani e adulti proponendo un serrato dialogo con i luoghi del Corsonna: domenica 30 agosto alle 18 Yoga dell’acqua con Alessia Biagiotti; sabato 12 agosto alle 18 “Il nostro altrove. Voci dalla val di Corsonna”, presentazione del libro di Ayala & friends; venerdì 18 agosto alle 18 presentazione dei video di Marco Poma girati in Val di Corsonna; sabato 26 agosto alle 10 Yoga e bagno sonoro con Lara Casci, Paolo Tirello, Roberta Bechelli; giovedì 31 agosto escursione alla foce della Corsonna; sabato 2 settembre alle 18 “La Madonna del Molino e l’iconografia della Vergine col Bambino”: conferenza di Leonardo Umberto Conti Marchetti; giovedì 7 settembre escursione nella zona di Catagnana; sabato 23 settembre alle 17 “Aria di monte e acqua di Corsonna”: presentazione libro di Sara Moscardini; giovedì 28 settembre escursione nella zona di Montebono; giovedì 12 ottobre escursione alle sorgenti della Corsonna; domenica 29 ottobre escursione alla scoperta del foliage.

All’inaugurazione partecipano l’agrichef Francesca Buonagurelli (azienda agricola “Al Benefizio”) e Federico Bertolini (azienda agricola “Il boschetto goloso”) con un assaggio dei loro prodotti.

La mostra sarà visitabile da sabato 29 luglio a domenica 15 ottobre 2023 a ingresso libero con i seguenti orari: martedì 11-13, venerdì 15,30- 19,30, sabato e domenica 11-13 e 17-19.

Info: Fondazione Ricci ETS, 0583724357, fondricci@iol.it, www.fondazionericci.info, Facebook “Fondazione Ricci ETS”, Instagram “fondazione_ricci_barga”.

Foto in allegato:

001

Archivio di Stato di Lucca, “Offizio sopra le differenze dei confini”, 519 Strumenti per il compromesso delle controversie “Profilo di livellazione del fiume Serchio”, 25 ottobre 1724,

China e acquarello colorato su carta montata su tela, cm. 107x 363

002

Archivio di Stato di Lucca, “Offizio sopra le differenze dei confini”, 570 Mappe diverse Gallicano

“Stato del corso del fiume Serchio. Andamento del fiume tra Gallicano e Barga del 1702 fatto dal P. Ambrogini”

China e acquerello colorato su carta, cm. 50,1×38,2.

003-007

River rêveries – ph Caterina Salvi

008

Villa Caproni, sede della Fondazione Ricci in via Roma 20 a Barga