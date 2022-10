Alla Fondazione Ragghianti terzo appuntamento dei Percorsi di storia dell’arte

con una conversazione tra arti, musica e letteratura tenuta da Paolo Bolpagni su Realismo e Impressionismo

Terzo appuntamento, lunedì 17 ottobre alle ore 18, nella Sala conferenze “Vincenzo da Massa Carrara” del Complesso monumentale di San Micheletto (in via San Micheletto 3) a Lucca, per il corso di storia dell’arte ideato e tenuto dal direttore della Fondazione Ragghianti Paolo Bolpagni.

Questa terza lezione sarà dedicata al Realismo e all’Impressionismo (quindi dagli anni Cinquanta agli Ottanta del XIX secolo), con particolare riferimento alle opere pittoriche di Gustave Courbet, Jean-François Millet, Honoré Daumier, Jean-Baptiste Camille Corot, Édouard Manet, Camille Pissarro, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, ma anche dei Macchiaioli toscani. Come sempre, non mancheranno rimandi anche alla musica, alla filosofia e alla letteratura del tempo.

Gli incontri successivi si terranno il 16 e il 30 novembre. Sul canale YouTube della Fondazione Ragghianti sono disponibili le registrazioni dei due appuntamenti precedenti, dedicati rispettivamente al Neoclassicismo e al Romanticismo.

Il corso è a ingresso gratuito e rivolto a tutti, senza la necessità di effettuare nessuna iscrizione né prenotazione, ed è pensato per appassionati, studenti e curiosi, con l’intento di parlare in maniera comprensibile a chiunque voglia accostarsi alla storia delle arti degli ultimi due secoli.

Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti

Complesso Monumentale di San Micheletto

Via San Micheletto 3, Lucca

E-mail: info@fondazioneragghianti.it – Sito web: www.fondazioneragghianti.it

Info: tel. +39 0583 467205