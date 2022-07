Alla Fondazione Ragghianti – Percorsi di storia dell’arte

Conversazioni tra arti, musica e letteratura

Giovedì 7 luglio alle ore 18, nella Sala conferenze “Vincenzo da Massa Carrara” del Complesso monumentale di San Micheletto (in via San Micheletto 3) a Lucca prende avvio il corso di storia dell’arte ideato e tenuto dal direttore della Fondazione Ragghianti Paolo Bolpagni.

Questo primo appuntamento sarà dedicato al Neoclassicismo. Si proseguirà dopo la pausa estiva con una serie di incontri successivi, tutti a ingresso gratuito, che ci condurranno dall’Ottocento fino all’oggi.

L’idea è di offrire al pubblico alcune chiavi di accesso per una lettura un po’ differente da quella più diffusa e “manualistica”, allo scopo d’inserire la vicenda delle arti visive in un contesto ampio, con riferimenti alla storia, alla letteratura, alla musica, alla filosofia, secondo un’apertura metodologica il cui scopo è di penetrare il senso più profondo di ogni epoca. Le opere dei grandi pittori e scultori, quindi, non appariranno nella loro singolarità, ma illuminate dall’analisi delle circostanze entro cui nacquero.

Il corso è a ingresso gratuito e rivolto a tutti, senza la necessità di effettuare nessuna iscrizione, ed è pensato per appassionati, studenti e curiosi, con l’intento di parlare in maniera comprensibile a chiunque voglia accostarsi alla storia delle arti dall’inizio del XIX secolo all’attualità.

Nell’incontro di giovedì 7 luglio saranno analizzate le caratteristiche della stagione neoclassica, con particolare riferimento ai dipinti di Jacques-Louis David e alle sculture di Antonio Canova, e un’attenzione riservata al teorico Johann Joachim Winckelmann, ad Anton Raphael Mengs, all’importanza dei ritrovamenti archeologici d’arte antica e agli architetti, compositori e scrittori ascrivibili alla tendenza neoclassica.

