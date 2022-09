alla Festa del Vino (8/9): La processione della Madonna del Soccorso

alla Festa del Vino (8/9): La processione della Madonna del Soccorso

Si svolgerà domani, giovedì 8 settembre 2022, la rituale processione in devozione della Madonna del Soccorso, la cui preziosa immagine affrescata è conservata nella Cappella Santuario della Collegiata di Montecarlo.

Il percorso si snoda per le vie del Centro Storico: partenza dalla Chiesa Collegiata di S. Andrea Apostolo, passaggio in Via Roma fino a Porta Nuova, uscita da porta nuova e tratto di Via Contea fino a Via di Corte Porta Fiorentina, rientro in paese da Porta Fiorentina e subito svolta a destra in Via Carli, Via Cairoli, Piazza Garibaldi, Via Roma, sosta per benedizione del popolo e delle campagne e rientro nella Collegiata.

La processione inizierà alle 21.00 e si concluderà alle 22.00 circa, con la partecipazione delle autorità locali, della Filarmonica G. Puccini, della Misericordia, del Gruppo Donatori di Sangue Fratres e di tutte le altre Associazioni Montecarlesi con le relative insegne, corredo di luminara ed esposizione alle finestre dei tradizionali drappeggi.