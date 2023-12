Alla Fabbrica del Natale questo fine settimana laboratori per tutti, Babbo Natale in vespa, concerti e aperitivo musicale in villa

Alla Fabbrica del Natale questo fine settimana laboratori per tutti, Babbo Natale in vespa, concerti e aperitivo musicale in villa

Nei sotterranei di villa Bottini si potrà visitare per tutta la durata della programmazione natalizia la mostra “Lucca di una volta: scatti d’autore” a cura dell’Archivio Fotografico del Comune di Lucca “Arnaldo Fazzi” .

Secondo fine settimana ricco di appuntamenti alla Fabbrica del Natale di villa Bottini.

La programmazione, realizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Lucca Crea e con le associazioni di volontariato locale, è parte integrante dell’offerta culturale e di intrattenimento di Lucca Magico Natale, rivolta in particolare alle famiglie e ai bambini.

Da venerdì 15 dicembre a domenica 17 a partire dalle 15.00 e fino alle 18.30, ci saranno Babbo Natale ed Elsa del Regno di Frozen e tutta una serie di laboratori creativi. Il venerdì, in particolare, sarà realizzato il laboratorio “Il Mondo Incantato del Natale” a cura di Acchiappasogni, ci sarà “Il Circo di Ghiaccio” con truccabimbi e Clow, a cura di Sweet Party di Puccinelli Silvia e “Le Fiabe di Fata Alida”, letture animate, teatro, a cura di Dryas Teatro Natura di Simona Generali . Il sabato, oltre a Il Mondo Incantato del Natale, ci sarà l’iniziativa “Elfo per un giorno”: si potrà portare, impacchettare e consegnare un regalo da donare ai più bisognosi, a cura di Astrea Aps Ets, e ancora il Baby Parking, a cura della Cattiva Compagnia Aps (i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione on-line sul sito Eventbrite attraverso il seguente link: giocoteatro.eventbrite.com-) e Il Circo di Ghiaccio. Alle 16.00 si svolgerà il concerto corale con i bambini dell’istituto comprensivo Ungaretti e alle 17.00 Babbo Natale arriverà in Vespa nel giardino di villa Bottini, a cura del Vespa Club Lucca Asd. Infine alle 18.30 Concerto dell’Orchestra Jazz del Liceo Musicale Passaglia di Lucca a cura dell’Ass. Circolo Lucca Jazz con la possibilità di fare un aperitivo in villa. Domenica pomeriggio oltre a tre laboratori creativi dedicati ai più piccoli, si segnala un laboratorio di cucina a cura di Artesptressa dal titolo “Cucina il tuo Natale”. E alle 18.00 nel salone centrale della villa “Christmas Swing”, a cura dell’orchestra Osmann Gold.

La mostra fotografica. Per tutta la durata della Fabbrica del Natale sarà possibile visitare nei sotterranei di villa Bottini la mostra fotografica su “Lucca di una volta: scatti d’autore”, a cura dell’Archivio Fotografico del Comune di Lucca “Arnaldo Fazzi”. Si tratta di 16 pannelli fotografici che portano alla luce frammenti di storia cittadina per mano dei professionisti Ettore Cortopassi (1895-1989) ed Eugenio Ghilardi (1910-1985), pilastri della produzione iconografica locale. Vedute, angoli e momenti che narrano il quotidiano e la bellezza della città in un arco temporale che va dagli anni Trenta agli anni Ottanta del Novecento.