alla Fabbrica del Natale oltre 90 appuntamenti nel corso di un mese,

LMN: alla Fabbrica del Natale oltre 90 appuntamenti nel corso

di un mese, con una media di 100 visitatori al giorno nei week end

L’assessore Pisano: “Un successo che è merito di tutti, organizzatori e cittadini”.

Si è chiusa da due giorni la Fabbrica del Natale. L’iniziativa, che ha fatto parte del cartellone Lucca Magico Natale, ha visto l’inserimento per la prima volta nel circuito degli eventi cittadini legati al periodo natalizio dell’ex Museo del Fumetto e dell’adiacente auditorium, in piazza San Romano. Questi luoghi, per la durata di un mese intero, hanno ospitato in maniera continuativa oltre 90 appuntamenti dedicati alla musica, al teatro, alle letture, a laboratori, giochi e intrattenimento per grandi e piccoli, organizzati da 27 associazioni di volontariato locale, con l’arrivo anche di Babbo Natale e della Befana. Gli appuntamenti sono stati molto seguiti, con una media di presenze che nei week end è stata all’incirca di 100 persone al giorno, superata nell’ultimo week end della Befana, in cui sono state raggiunte oltre 200 presenze al giorno. Alcune giornate di apertura speciale sono state dedicate interamente alle scuole del territorio.

“Il successo della Fabbrica del Natale – dichiara l’assessore alla cultura Mia Pisano – è merito di tutti coloro che hanno partecipato e apportato il loro contributo. Ringrazio quindi Lucca Crea, il Teatro del Giglio, l’ufficio eventi del Comune e tutte le associazioni che hanno aderito a Vivi Lucca Natale. Siamo lieti che sia piaciuta ai visitatori la nuova formula per la quale è stato ritagliato uno spazio dedicato alle famiglie in un luogo della città che prima non veniva considerato, per cui, oltre agli organizzatori, mi fa piacere ringraziare qui tutti coloro che sono intervenuti agli appuntamenti della Fabbrica del Natale durante queste festività”.

Queste le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione della Fabbrica del Natale: Associazione Aps Dryas Teatro Natura, Seform Soc Coop, comitato paesano aquilea, Circolo Amici della Musica Alfredo Catalani APS, Il Baluardo gruppo vocale lucchese aps., Coro Arcobaleno APS, La Cattiva Compagnia Aps, Domus Romana Lucca aps, Acchiappasogni aps, Associazione Artistico Culturale “Aps Laboratorio Brunier”, Circlo Lucca Jazz aps, Il Sogno di Costantino Odv, I Bei Legami Il Natale, Ass. Orchestra da Camera Luigi Boccherini, Sincresis Associazione no profit di promozione sociale, Vengo anch’io – Astrolabio – Lucca, Artespressa APS Lucca, Puccinelli Silvia, Associazione musicale Concentus Lucensis, Coomitato Popolare di piazza San Francesco, Mat-Movimenti Artistici Trasversali-Aps, Terra di Tutti srl Impresa sociale, Foto Alcide, Associazione Astrea Aps Ets, Stefano Durando, Fita Comitato Provinciale Lucca, Associazione Don Franco Baroni.