Alla Capannina di Viareggio Serata Single il più Grande Speed Date della Toscana

VENERDI 6 GENNAIO 2022 h 21:15 presso la Capannina via marco polo 2 Viareggio organizziamo:

EVENTO UNICO!!!

il più GRANDE SPEED DATE DELLA TOSCANA

a Grande richiesta abbiamo messo a disposizione tantissimi posti per lo speed date qui in versilia!

Saranno allestite postazioni singole uno di fronte all’altra per conoscersi, a tempo gli uomini cambieranno posto e si siederanno nella postazione successiva, e chissà che non possa nascere qualcosa di importante con i presenti alla serata.

Ti consegneremo un numero ed una scheda di preferenze e se una persona avrà fatto colpo su di te potrai indicarla come preferenza e se a fine speed date anche l’altra persona ti avrà scelto te lo comunicheremo.

Presentano Luis Paldi & Marco Vigiani direttamente da Planet tv

Arrivo h 21:15 max h 21:30 (ci raccomandiamo puntuali) con verifica iscrizioni alla serata, pagamento e consegna della Drink Card

Godetevi la vita, è tutto ciò che abbiamo.

Morrissey

COSTO 16€ a persona comprensivo dello Speed date + 1 drink + a fine speed date la serata continua in discoteca dove si potrà ballare la disco revival e commerciale

Prenota il tuo speed date, puoi venire anche con tuoi amici/amiche single

Luis whatsApp 349 6 128 128

Tel Sms 366 536 22 33

mail a luispaldi@gmail.com

scrivi nomi battesimo partecipanti + la parola “Speed date 6 gennaio”

IMPORTANTISSIMO: DISDIRE SE NON PUOI ESSERCI

Qualora per vari motivi non potrai essere presente, ti preghiamo di comunicarlo sempre con largo anticipo per non mettere in difficoltà l’organizzazione nei suoi dettagli.

A fine evento possibile rimanere a cena o a mangiare una pizza al ristorante.

PARCHEGGIO

Parcheggi sia fuori del locale, che nei pressi della pineta lungo la strada

COME ARRIVARE

Per chi viene dal Nord: prendi l’uscita Viareggio-Camaiore da A12/E80

Per chi viene da sud: prendi l’uscita verso Viareggio/Camaiore da A11

Il più Grande Speed Date della Toscana si svolge presso Capannina via marco polo 2 Viareggio a350 dal Grande Hotel Principe di Piemonte, verso l’interno accanto alla pineta