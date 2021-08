ALICI FRITTE, SENZA FRIGGERLE

ricetta di Vito

perché rinunciare ad un buon piatto di pesce fritto senza friggerlo.



mi state prendendo per pazzo lo so, ma provate questa ricetta che è adatta anche a chi è a dieta o non tollera i fritti.



pulite, diliscate e aprite a libro le alici, nel frattempo mettete in una padella un giro d’olio extra vergine e appena è caldo metteteci il pangrattato sufficiente a impanare le vostre acciughe.

fatelo insaporire girandolo continuamente con un cucchiaio di legno e passati un paio di minuti è pronto all’uso.



infarinate o meglio impanate le vostre acciughe e adagiatele in una teglia, mettetele in forno a cuocere, pochi minuti e impiattate.

il sapore è quello di alici fritte, ma sarete impressionati dal gusto e dalla leggerezza del pesce.