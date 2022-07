Alice Morzenti e Giuseppe Gullotta sul palco del festival IAM Domenica 3 luglio alle 21,30 al teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana

Alice Morzenti e Giuseppe Gullotta sul palco del festival IAM Domenica 3 luglio alle 21,30 al teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana (LU)

In programma musiche di Franck e Debussy. Ingresso libero.

Franck e Debussy eseguiti da Alice Morzenti, primo flauto della Staatsphilharmonie di Norimberga e Giuseppe Gullotta, pianista con una lunga carriera di successi in tutto il mondo, domenica 3 luglio alle 21,30 al teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana (LU) per l’International Academy of music festival IAM “Libera la musica”.

Due musicisti di eccezionale bravura con un programma dedicato a Franck e Debussy salgono sul palco della ventesima edizione del festival: al flauto Alice Morzenti che già dall’età di 18 anni, dopo essersi diplomata con il massimo dei voti al conservatorio di Brescia, ha suonato nell’Orchestra e con la Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano ed è attualmente primo flauto della Staatsphilharmonie di Norimberga e docente alla Musikhoschule di Norimberga e Friburgo in Brisgovia.

Al pianoforte invece Giuseppe Gullotta, musicista con una lunga lista di concerti e successi in tutto il mondo, da Barcellona a Rio de Janeiro da New York a Kiev: questo brillante pianista ha registrato per le maggiori etichette discografiche e collaborato con le televisioni italiane, è attualmente docente della cattedra di pianoforte principale presso il Conservatorio F. Cilea di Reggio Calabria.

Nel pomeriggio di domenica 3 luglio, nella Saletta Suffredini (Castelnuovo di Garfagnana) alle 17,30, per lo Spazio Giovani è in programma il concerto finale della Masterclass di flauto: un’occasione unica per ascoltare giovani musicisti formatisi sotto la guida esperta di Andrea Oliva, primo flauto solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e di Alice Morzenti brillante primo flauto della Staatsphilharmonie di Norimberga.

Il festival prosegue lunedì 4 luglio alle 17,30 nella Saletta Suffredini (Castelnuovo di Garfagnana) con un altro Spazio Giovani: il concerto di chiusura della Masterclass di pianoforte.

Questa edizione, diretta come sempre da Piero Gaddi per la parte organizzativa e da Massimiliano Mainolfi (per la parte artistica, prosegue fino al 14 luglio; è patrocinata dalla Provincia di Lucca, dal Conservatorio di Musica G. Puccini di La Spezia, dal Centro di Spiritualità di Fra Benedetto di Sillico, dall’Unione dei comuni della Garfagnana e dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana, è stata realizzata grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dell’impresa edile Guidi Gino, di Idrotherm e Regione Toscana, in collaborazione con i Comuni di Borgo a Mozzano, Careggine, Minucciano, Molazzana e Pieve Fosciana.

Info: www.iamitalia.com, @FestivalIAM su Facebook e @international_academy_of_ music su Instagram.