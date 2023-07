Alfredo Benedetti resta alla guida della Versiliana

Alfredo Benedetti e Aldo Giubilaro sono stati confermati, rispettivamente, nel ruolo di presidente e presidente onorario della Fondazione Versiliana. Il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti, li ha accolti giovedì pomeriggio nella sede municipale di via Martiri di Sant’Anna per l’accettazione formale dell’incarico, conferito con decreto.

“A settembre 2018, l’impegno che avevo chiesto a Benedetti era quello di un risanamento generale della Versiliana – ricorda il primo cittadino – e in meno di 5 anni non solo la Fondazione si è risollevata, ma ha sostenuto con responsabilità e senza penalizzare la qualità del cartellone la progressiva diminuzione del contributo comunale, che proseguirà anche nei prossimi anni. Al presidente e al consiglio di gestione, a cui vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro, chiedo di proseguire in questa direzione”.

“I primi 5 anni – ricorda Benedetti – sono stati una vera corsa a ostacoli per risanare economicamente e strutturalmente la Fondazione. Vogliamo continuare a migliorare ancora sotto l’aspetto del Festival, che già accoglie dalle 90 alle 100 mila persone nei due mesi di attività, ma sempre continuando a tutelare e valorizzare il patrimonio della Versiliana”.

Di programmi e futura impostazione del lavoro, per l’ente di viale Morin, il presidente Benedetti ha sottolineato che parlerà al primo consiglio di gestione, di cui sono già stati chiamati a far parte, sempre per decreto sindacale, Manola Neri e Giorgio Cardellini.