Alfarano (PD): “Ad oggi non sono stati attivati i progetti di accoglienza SAI già finanziati. Cosa stiamo aspettando?”

“La giunta Pardini non ha ancora attivato i progetti SAI, finanziati per il 2023. Il comune si attivi presso il Ministero per una proroga dei finanziamenti “. A puntare l’attenzione sull’argomento è Enzo Alfarano, consigliere comunale del Partito Democratico.

“È indispensabile che la giunta e il Sindaco si impegnino per richiedere una proroga dei finanziamenti, altrimenti il rischio concreto è quello di perderli. E non si tratterebbe solo di una semplice questione economica, ma anche morale ed etica. Dopo lo stato di emergenza emanato per la guerra in Ucraina, un altro stato di allerta è stato dichiarato dal Governo italiano: quello riguardante l’eccezionale incremento dei flussi migratori attraverso le rotte del Mediterraneo. Lo stesso Ministro Piantedosi si è detto favorevole a un sistema di accoglienza diffusa contro l’apertura dei grandi centri”.

“L’obiettivo, qui, è salvare vite umane. È tendere la mano al prossimo e non limitarsi a spremere commozione sui social alla vista del naufragio di Cutro. Dobbiamo agire e dobbiamo farlo in fretta. Per questo chiediamo che la giunta e il Sindaco facciano tutto il possibile per attivare i progetti di accoglienza diffusa già finanziati chiedendo una proroga dei finanziamenti stessi”.