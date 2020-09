“Alfabeto Artigiano” tornano a Seravezza “Le Mani eccellenze in Versilia”

“Le Mani eccellenze in Versilia” fin dalla sua nascita ha voluto fortemente evidenziare questo aspetto, partendo dalla lavorazione del marmo e aprendo nelle ultime edizioni ad altri settori dell’artigianato artistico, non meno importanti. “Alfabeto Artigiano” continua quella sorta di mappatura di tutto quello che può essere considerato oggi artigianato di eccellenza nel nostro territorio.

«Una sfida che inevitabilmente porrà in dialogo aspetti tradizionali ed innovativi, cercando di aggiornare anche il significato della parola ‘Artigiano’, sia che esso guardi alla tradizione sia che fondi il proprio lavoro raccogliendo le sfide offerte dalla tecnologia più avanzata – spiega Sabrina Mattei, vice presidente Cna Lucca –. Chi è dunque nella nostra realtà l’artigiano, dove si nasconde, dove opera? Che tipo di ricerca fa, qual è la sua formazione, il tipo di ricerca che lo ha portato ad avvicinarsi a questo mondo? Come si esprime la sua eccellenza? Scorrendo le lettere dell’alfabeto ci renderemo conto di quante persone sono ancora capaci di scommettere su se stesse, di dare vita alle proprie passioni usando come principale mezzo di lavoro e di espressione le mani».

«Siamo lieti di rinnovare e rinsaldare la collaborazione con Cna attraverso questa nona edizione dell’evento, ormai un appuntamento fisso a Seravezza e in Versilia per la promozione dell’artigianato» dichiara Valentina Salvatori, vicesindaco del Comune di Seravezza. «Il sapere artigianale esprime per tradizione l’eccellenza di un territorio, lo rappresenta e lo fa conoscere nel mondo. Si pensi nel nostro particolare caso al marmo e al contributo che i nostri artigiani lapidei hanno dato nei settori dell’arte e dell’architettura. Conoscere le nostre imprese, le botteghe, gli studi e coloro che tengono viva la nostra tradizione artigianale significa quindi conoscere e far conoscere la Versilia. Momenti espositivi come “Alfabeto Artigiano” hanno il pregio di porre in evidenza anche questo aspetto. Con la novità, molto interessante quest’anno, di favorire l’incontro e l’interazione fra gli artigiani e il pubblico attraverso visite guidate e workshop».

«La scelta di spostare l’evento dalle Scuderie Granducali a Palazzo Mediceo è frutto della volontà dell’Amministrazione e della Fondazione Terre Medicee di offrire all’artigianato locale una ribalta ancor più ampia ed utile, spazi più generosi da utilizzare per promuoversi e farsi conoscere», spiega l’assessore alla promozione e valorizzazione del territorio Giacomo Genovesi. «È anche questo un modo per essere vicini alle aziende – in questo caso le preziose realtà che conservano e reinterpretano le abilità manifatturiere della nostra tradizione – in un momento di particolare difficoltà per tutto il mondo produttivo».

Lucca, 14 settembre 2020

Ufficio Stampa CNA

“Alfabeto Artigiano” nona edizione “Le mani eccellenze in Versilia” Palazzo Mediceo Seravezza 20 settembre -11 ottobre Inaugurazione 20 settembre ore 11.30 Orario apertura tutti i giorni 16-20, sabato e domenica 10.30-12.30, 16-20 PROGRAMMA EVENTI ______________________________ ___________ “Il sabato con l’artigiano” Museo del Lavoro e delle Tradizioni popolari della Versilia storica (2° piano Palazzo Mediceo). Massimo 10 partecipanti Sabato 26 settembre, ore 11 “Il sapere e l’ingegno artigiano” a cura di Antonio Giannecchini, esperto nelle attività di catalogazione e promozione musei. Sabato 3 ottobre, ore 11 “Dall’idea all’oggetto di design” a cura di Alessandro Benedetti di Woodbe. Sabato 10 ottobre, ore 11 “Il libro antico come manufatto e prodotto artigianale” a cura di Michela Corsini (Biblioteca “Sirio Giannini”, Seravezza) e Stella Sanguinetti (presidente della sez. restauro CNA La Spezia). Visite guidate Venerdì 25 settembre, ore 18.30 Visita al Palazzo Mediceo di Seravezza a cura di Galatea Versilia. Informazioni e prenotazioni: cell. 349 1803349 – 339 8806229 Sabato 26 settembre, ore 16 Visita alla mostra “Alfabeto Artigiano” e “Fondazione Arkad” a cura dell’Associazione Culturale Ville Borbone e Dimore Storiche della Versilia. Informazioni e prenotazioni: info@ associazionevilleversilia.com – 338 2386211 – 333 4217954 Venerdì 2 e 9 ottobre, ore 21 Visita “A lume di candela” a cura di Galatea Versilia. Informazioni e prenotazioni: 349 1803349 – 339 8806229

I PARTECIPANTI ______________________________ ___________

1. StoneOne srl – marble in design – Pietrasanta 2. Falegnameria Bigi – Capezzano Pianore 3. Borgo Solaio – fatto a mano in Toscana – Pietrasanta 4. Cardini Josafat & F. – marble – Querceta, Seravezza 5. Filippo Pietrasanta (pasticcere Andrea Bruno) – Pietrasanta 6. Restauro Tappeti d’Arte – Pietrasanta 7. Atelier Ricci – alta sartoria – Lucca 8. Flavia Robalo – artista, La Polveriera – Pietrasanta 9. Veronica Fonzo – artista, La Polveriera – Pietrasanta 10. Giannoni Ulderigo – laboratorio di scultura – Pietrasanta 11. Lux Lucis (chef Valentino Cassanelli, maître sommelier Sokol Ndreko) – Forte dei Marmi 12. Ceramiche Poli – Pietrasanta 13. Mineo Mare Pietrasanta – zoccoli ed accessori – Pietrasanta 14. Petra Concept Store – Marina di Pietrasanta 15. Olasurfboards – Pietrasanta 16. Woodbe – custom woodworks – Viareggio 17. Jacob Lucius Cartwright – artista, la Polveriera – Pietrasanta 18. Sandro Del Pistoia – artista, la Polveriera – Pietrasanta 19. Franco Degl’Innocenti – ceramista – Altopascio 20. Disegno colore ed interni – Lucca 21. R3direct – 3D technology for waste reuse – Lucca Ci sarà inoltre una sezione dedicata ai progetti elaborati dagli studenti dell’ITS (Istituto Tecnico Superiore) “Mita – Made in Italy Tuscany Academy” di Scandicci.