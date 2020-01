ALESSANDRO TAMBELLINI – Questa mattina a Tassignano ho portato il mio saluto ai 250 studenti delle scuole superiori lucchesi

Questa mattina a Tassignano ho portato il mio saluto ai 250 studenti delle scuole superiori lucchesi che stanno partecipando al corso di cultura aeronautica, ospite per la prima volta della nostra città. Ringrazio il 60° Stormo di Guidonia per l’opportunità di conoscenza e formazione offerta ai nostri giovani. A loro auguro di poter cogliere da questa esperienza stimoli e spunti interessanti per il loro futuro. Buon volo, ragazzi!