ALESSANDRO TAMBELLINI – La notizia della scomparsa di Mauro Favilla mi addolora profondamente.

Avevo avuto modo di sentirlo non più tardi della scorsa settimana. Tra noi c’è sempre stato un grande rispetto, un rapporto improntato sulla cordialità e sul confronto libero, franco, leale seppur nelle divergenze politiche.

Conoscevo Mauro da tanti anni, ben prima del mio impegno in politica, anche per motivi personali. Due aneddoti mi piace condividere: il primo, che sotto casa mia, a Sant’Alessio, viveva la zia di Mauro e questo era occasione usuale per vedersi e fermarsi a chiacchierare. Il secondo, che accanto al mio pezzo di terra c’era quello della sua mamma: e, anche qui, i ricordi si moltiplicano.

Mauro Favilla ha rappresentato un punto di riferimento politico per il territorio, un uomo delle Istituzioni, che ha conosciuto, frequentato e amministrato le istituzioni a più livelli, da consigliere comunale, da assessore, da sindaco, da parlamentare, attraversando anche stagioni politiche molto diverse tra loro.

A titolo personale e a nome di tutta l’amministrazione comunale rivolgo un pensiero alla famiglia, a cui vanno le nostre più sentite condoglianze.