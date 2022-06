Alessandro Ramacciotti (Lucca 2032):”Con Pardini sindaco il rilancio del gemellaggio

Alessandro Ramacciotti (Lucca 2032):”Con Pardini sindaco il rilancio del gemellaggio per far conoscere la nostra città e dare ai nostri giovani la possibilità di viaggiare”

“Con Mario Pardini sindaco puntiamo a rilanciare il Gemellaggio Città di Lucca e riportarlo ai suoi fasti del passato, sia per far conoscere la nostra città all’estero, sia per dare ai giovani la possibilità di viaggiare a costi contenuti e di creare rapporti di amicizia e scambi culturali che dureranno nel tempo”, dichiara Alessandro Ramacciotti, candidato al consiglio comunale con Lucca 2032.

“ Tutto questo – prosegue – lo dico per esperienza personale, perché da ex presidente del Comitato giovanile del Gemellaggio ho organizzato diversi scambi con le città gemelle e ad oggi continuo ad intrattenere rapporti di amicizia con persone conosciute da oltre venti anni. E’ tempo di rimettere Lucca al suo posto fra le città gemelle – conclude – e aprire ai nostri giovani un mondo di bellezza e condivisione, basta avere il coraggio di cambiare il 12 giugno e votare l’imprenditore Mario Pardini come nuovo sindaco di Lucca”.