Alessandro Mastalli è un nuovo giocatore della Lucchese

La Lucchese 1905, comunica l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista Alessandro Mastalli, classe ’96. Il mediano cresciuto nelle giovanili di Bologna e Milan, è esperto della categoria, dove ha disputato sei campionati, tra Avellino ed Juve Stabia, dove con quest’ultima ha conquistato anche la promozione in Serie B. All’attivo vanta tredici reti, con oltre centroquaranta presente in Lega Pro ed una decina nei cadetti. Il giocatore è già a disposizione del tecnicno Maraia e nel pomeriggio ha sostenuto il suo primo allenamento in rossonero.