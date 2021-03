Alessandria show: 5-2 alla Lucchese

La seconda forza del campionato batte la penultima.

Lo fa con una goleada nella trentatreesima giornata del girone A di Serie C. L’Alessandria batte 5-2 la Lucchese e lo fa in rimonta in una partita mai veramente in discussione dal 14′, minuto del pareggio dei padroni di casa. Eppure, a partire forte è proprio la Lucchese in gol con Petrovic che prima di guadagna un rigore e poi realizza l’1-0 sulla respinta di Pisseri dagli undici metri. Ma da questo momento in poi è un monologo dell’Alessandria che segna cinque gol: 14′ Arrighini, 24′ Bruccini, 28′ Arrighini, 33′ Parodi, 58′ Prestia. Nel mezzo il gol di Marcheggiani, sempre su rigore per il definitivo 5-2.

