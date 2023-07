Alessandra Graziani entra nella giunta Alessandrini a seguito della revoca della nomina di Vanessa Bertonelli.

Seravezza – Alessandra Graziani entra nella giunta Alessandrini a seguito della revoca della nomina di Vanessa Bertonelli.

Il sindaco ha firmato in queste ore il decreto per l’ingresso di Graziani, sinora consigliera comunale con delega alla montagna e al sociale, compito svolto in stretta e proficua collaborazione con gli assessori Stefano Pellegrini e Valentina Mozzoni.

Operatrice sociale, 58 anni, Alessandra Graziani è da sempre impegnata nel volontariato e nella formazione come Terziaria dell’Ordine francescano.

“Una nomina che tiene conto di due aspetti – spiega il sindaco Lorenzo Alessandrini -, della parità di genere e del numero delle preferenze, criteri subito adottati nella composizione della giunta dopo l’elezione. Alessandra va a sostituire un’altra donna e, per quanto riguarda il numero delle preferenze, era rimasta fuori dalla giunta per pochi voti, per questo ha diritto adesso di farne parte. Tengo a ribadirlo perché sento già in giro le solite illazioni di coloro che spargono a piene mani disinformazione, arrivando persino a negare queste dinamiche, peraltro facilmente verificabili da chi abbia voglia di andare a rivedere gli esisti elettorali”.

Dunque Alessandra Graziani siederà sin dalla prossima riunione di giunta nel consesso decisionale dell’amministrazione, subentrando a Bertonelli le cause della cui sostituzione sono stati chiariti dal sindaco nel decreto di revoca dell’incarico.

“Come ho detto sin dalla campagna elettorale – conclude Alessandrini – la mia candidatura è finalizzata, oltre che a governare il comune in questi anni, a creare un gruppo di futuri amministratori capaci di affrontare con competenza ogni sfida, per questo potrebbe esserci qualche altra novità, per consentire ad altri miei validi consiglieri di cimentarsi direttamente nelle scelte amministrative”.