Alcune scuole chiuse in Garfagnana e Mediavalle.

Yamila Bertieri consigliere Lega a Borgo a Mozzano e candidata in Regione per la Provincia di Lucca, nel proseguire la campagna elettorale sul territorio è stata contatta da alcuni genitori perché sembra che alcune scuole il 19 Settembre saranno chiuse con tanto di circolare arrivata ai genitori.

Bertieri prova sconcerto di fronte a tale notizia perché, come sottolinea, sembra che tale chiusura sia dovuta dalla mancata nomina dei supplenti annuali nonostante i presidi si siano adoperati in ogni modo per far fronte a tale disservizio pubblico.

È un atto ingiustificato e grave- conclude Bertieri- che ancora una volta sottolinea l’incapacità del ministro Azzolina, poiché doveva provvedere prima alla nomina dei docenti necessari per coprire i posti senza invece creare l’ interruzione di un pubblico servizio.

Viene quindi a mancare un diritto tutelato e garantito dalla Costituzione esattamete l’articolo 34 .