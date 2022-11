Alcol sei volte oltre il consentito, si ribalta con l’auto: illeso

CAMAIORE – Poteva finire in tragedia il rocambolesco incidente avvenuto giovedì sera a Lido di Camaiore alla rotatoria tra la via Aurelia e la via Italica. Un uomo di 56 anni di Milano è finito ribaltato sulla sua Renault Laguna, senza subire gravi conseguenze.

Secondo la ricostruzione fornita dalla Polizia Municipale di Camaiore, intervenuta subito sul posto, l’automobilista non ha dato la precedenza immettendosi sulla rotatoria. L’uomo, sottoposto ad alcoltest, è risultato avere un tasso alcolemico di 2,86, quasi sei volte oltre il limite consentito.

Gli agenti hanno contestato la guida in stato di ebbrezza e hanno immediatamente ritirato la patente. “Abbiamo tolto dalla circolazione un soggetto pericoloso e mi complimento con il mio personale per la tempestività dell’intervento e per la professionalità dimostrata” – il commento del Comandante della Pm Claudio Barsuglia. Le indagini appureranno l’eventuale uso di sostanze stupefacenti.

La guida in grave stato di ebbrezza, ricorda la Municipale, può comportare: sospensione immediata della patente – sequestro ai fini della confisca del veicolo; arresto da 8 mesi ad un 1 anno e mezzo; fino a 9mila euro di ammenda – con rischio di revoca della patente.

