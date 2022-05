Alberto Veronesi: Capannone usato quale discarica abusiva da Sistema Ambiente, si chiariscano le responsabilità e si diano le dimissioni!

Abbiamo visto su Lucca un video spaventoso, che fa orrore.

I camioncini di Sistema Ambiente portare i rifiuti a compattare in un capannone comprato due anni fa da Francesco Raspini, allora Assessore all’Ambiente, quale nuova sede di Sistema Ambiente.

La denuncia a Striscia la Notizia è arrivata probabilmente dai cittadini di San Pietro a Vico infastiditi dal cattivo odore che emana dal capannone. Una vergogna.

È scandaloso che un capannone venga utilizzato abusivamente come un impianto di lavoro e stoccaggio rifiuti con il percolato che filtra sul pavimento inquinando il terreno e le falde acquifere, senza alcuna autorizzazione e precauzione ambientale.

Scandaloso che i lavoratori siano fatti lavorare in situazione di totale pericolo. Scandaloso che la direttrice di Sistema Ambiente scarichi la responsabilità sui lavoratori che “probabilmente si sono sbagliati”.

Scandaloso che ad un operatore ecologico che arriva si faccia segno di stare in silenzio di fronte alle telecamere.

Ai lavoratori di Sistema Ambiente la nostra solidarietà, ma ci interroghiamo sul ruolo dei sindacati, in questa vicenda, visto il loro silenzio.

Chiediamo immediatamente al Sindaco Tambellini e all’Assessore all’Ambiente di indagare su responsabilità e di rendere pubbliche le conclusioni.

Abbiamo già sollevato molti dubbi su Sistema Ambiente, continua Alberto Veronesi, candidato Sindaco per il Terzo Polo, in particolare sull’isolamento rispetto alle multiservizi di area vasta, sulla arretratezza della raccolta differenziata che non dispone ancora del servizio di distribuzione dei sacchetti per l’umido, sui vari fallimenti societari che costellano la sua storia, sugli orari della raccolta del vetro e della spazzatura.

Ora un esempio di mala gestione e Lucca trascinata in una figuraccia su un TV a livello nazionale.

Chiediamo spiegazioni da parte dell’amministrazione comunale.

Chiediamo un intervento preciso con la valutazione dei danni ambientali ad Arpat. Chiediamo le dimissioni immediate del Presidente e della dirigente di Sistema Ambiente.

Ai cittadini di San Pietro a Vico e ai lavoratori di Sistema Ambiente va invece la nostra vicinanza e solidarietà.