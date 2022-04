Alberto Veronesi, Candidato a Sindaco a Lucca per il Polo Liberale e Riformista

Diplomatosi a pieni voti in Composizione, Direzione d’Orchestra e Pianoforte, al Conservatorio di Milano e di Napoli, inizia una importante carriera artistica che lo porta ad apparire:

a Carnegie Hall New York (2010-2016),

al BAM di New York (1998),

Dal 2010 al 2016 Music Director della Opera Orchestra of New York e

Dal Maggio 2012 al 2014 è consulente artistico e musicale del nuovissimo Gran Teatro di Tianjin, in Cina, che ha inaugurato il 22 marzo 2013 con la Tosca di Giacomo Puccini.

Nel 2013 è stato nominato Consulente del Ministro Maria Chiara Carrozza per i rapporti bilaterali Italia Cina.

La sua attività politica lo vede correre alle elezioni come candidato civico per la candidatura di Beppe Sala a Milano, nel 2016, risultando primo dei non eletti della Lista del Sindaco.